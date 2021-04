'Pri približno štirih od milijon cepljenih se pojavi nastanek krvnega strdka'

Pojav krvnih strdkov je tretja najpogostejša žilna bolezen. Po podatkih NIJZ-ja je bilo v Sloveniji od leta 2015 do 2019 letno zaradi pljučne embolije hospitaliziranih med 912 in 986 bolnikov. Po številnih zapletih s cepljenjem z AstraZeneco je po do sedaj znanih informacijah ugotovljeno, da obstaja povezava med cepljenjem in pojavom krvnih strdkov. Vendar je ta pojav zelo redek, pravi vodja svetovalne skupine Mateja Logar. In na tem mestu je pomembno poudariti, da krvni strdki lahko nastanejo čisto pri vsakem od nas, ne glede na to, ali smo bili cepljeni ali ne. Ključno je, da znake čim prej prepoznamo.

icon-expand