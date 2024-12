Aleksander Pozvek in decemberske radosti v Občini Gorje

Poznamo veliko vrst ljubezni – od brezpogojne do romantične, pa vse do obsesivne. Težko pa bi opisali ljubezen med Aleksandrom Pozvekom in Občino Gorje. Gre za manjšo občino na Gorenjskem, kjer je tako lepo, da so domačini turistične bone porabili v lastni občini. To je občina, ki jo pogosto obišče in preseneti naš Aleksander. Tokrat pa so v Gorjah presenetili njega.