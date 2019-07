'Nežna velikanka': Britanca posnela meduzo v človeški velikosti

Dan Abbott in biologinja Lizzie Daly sta med potapljanjem v Veliki Britaniji v okviru projekta Wild Ocean Weak, ki ima dobrodelno noto, izkusila srečanje z velikanskim 1,5-metrskim morskim klobukom, je poročal BBC.

Kot je za BBCopisala Dalyeva je nenadoma opazila ogromno želatinasto bitje:"Zaplavala sem proti njej, da bi si jo bolje ogledala in osupnilo me je, kako ogromna je bila," je dodala. Meduzo je slikovito opisala kot nežno velikanko.

Kot sta pojasnila, je šlo za velikanski primerek človeku nenevarnega morskega klobuka, ki je dosegel človeško velikost. Večji primerki sicer lahko dosegajo do 60 ali izjemoma celo 90 cm premera in tehtajo do 35 kilogramov.

Hranijo se s planktonom: "Nekateri ljudje bi se seveda prestrašili takšnega velikega primerka, a je povsem nenevaren, ob stiku marsikdo ne čuti niti blagega 'pika'. Gre za čudovito, nenevarno veličastno bitje."