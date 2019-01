Neznanci ubili novinarja, ki je pomagal razkriti korupcijo v afriškem nogometu

Huseina so ustrelili dvakrat v prsni koš in enkrat v vrat v sredo zvečer v Akri, ko se je vračal domov. Bil je del ekipe Tigrovo oko (angl. Tiger Eye), ki jo vodi nagrajeni novinar Anas Aremeyaw Anas, in je s preiskavo dosegla odstop predsednika ganske nogometne zveze. "Žalostna vest, toda ne bodo nas utišali. Počivaj v miru, Ahmed," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Anas. Potem ko je britanski BBC lansko leto objavil dokumentarec o omenjenem škandalu, v katerem je bil omenjen tudi ganski poslanec Kennedy Agyapong, je ta novinarjevo fotografijo pokazal na zasebni televizijski postaji. Tistim, ki bi se mu maščevali, pa obljubil plačilo. "Ta fant je zelo nevaren. Živi tukaj, v Madini. Če pride sem, ga pretepite," je dejal Agyapong in s prstom kazal na Huseinovo fotografijo.

Komisija za zaščito novinarjev s sedežem v New Yorku je sicer minulo poletje poslanca pozvala, naj preneha z grožnjami novinarju. V sporočilu za javnost je organizacija Tigrovo oko (angl. Tiger Eye) zapisala, da so strašno prizadeti nad zlobnim in krutim dejanjem, ampak ostajajo "nepopustljivi" glede boja proti "uničevalcem naroda".