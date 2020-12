V otroškem vozičku našli risalne žebljičke in kislino, storilka naj bi bila soseda

V Mariboru je v voziček 8-mesečnega otroka nekdo nastavil risalne žebljičke, pa ne le enkrat, v drugo se je dojenček celo nekoliko zbodel, čez nekaj dni pa ta isti voziček in še voziček druge sosede nekdo polil s kislino. Mlada mamica je to pravočasno opazila, babica drugega otroka, ki je bil pri njej v varstvu, pa ne. "Niti pomisliti ne upam, kaj bi se lahko zgodilo," pove v joku. Vnuku je namreč kislina že razjedla del bunde, prodrla pa je tudi skozi žabe, ki jih je imel na sebi. Sumijo eno od sosed, ki so ji bili otroški vozički, parkirani na stopnišču bloka, očitno v napoto.