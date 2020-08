Neznanec zastrupil levja brata v živalskem vrtu v Slovenskih Konjicah

Kdo je zastrupil dve leti in pol stara levja brata iz Mini živalskega vrta v Slovenskih Konjicah? Enega so uspeli rešiti, drugi je žal zaradi hudih poškodb centralnega živčnega sistema in zavore dihanja poginil. Da gre zelo verjetno za zastrupitev, je pokazala tudi obdukcija. Kdo bi to lahko storil in zakaj? S tem vprašanjem se zdaj ukvarjajo kriminalisti, vidno pretresen lastnik živalskega vrta pa pravi, če ima kdorkoli kaj proti meni, naj pride do mene, ne pa da zastruplja nič krive živali.