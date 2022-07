Neznosna vročina usodna za Španca, temperature še vedno naraščajo

Neznosna vročina še naprej podžiga apokaliptične požare po Evropi, ki požirajo vse, kar jim pride naproti, zato se je na tisoče prebivalcev pognalo v beg. V Franciji so doslej morali evakuirati več kot 16.000 domačinov in turistov, v Španiji in na Portugalskem, ki sta prav tako še vedno v primežu plamenov, pa je zaradi ekstremne vročine v zadnjih dneh življenje izgubilo več kot 1000 ljudi. Zadnja žrtev je 50-letni moški, ki ni imel pridruženih bolezni in je v nedeljo v Madridu doživel srčni zastoj. Reševalci so mu izmerili kar 40 stopinj Celzija telesne temperature, oživljanje pa je bilo neuspešno.