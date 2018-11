'Ni boljšega dogovora za ta nori brexit' 

"Zadovoljen sem, da so ministri danes podprli celoten sveženj," je dejal Michel Barnier po izrednem ministrskem sestanku sedemindvajseterice o brexitu. Ob tem je pojasnil, da se bo še treba dogovoriti, za koliko bo mogoče podaljšati prehodno obdobje. Pogovori pogajalcev sedemindvajseterice in britanske strani se sicer nadaljujejo, osredotočeni so na politično izjavo o prihodnjih odnosih, ki bo odprla vrata pogajanjem o prihodnjem partnerstvu, je še poudaril Barnier.

"Prvi težaven korak je opravljen," pa je dejal avstrijski minister za evropske zadeve Gernot Blümel , ki je vodil zasedanje, ker njegova država v drugi polovici leta predseduje Svetu EU. Avstrijec je ob tem izpostavil, da je izjemno pomembno ohraniti enotnost vse do konca. "Ločitev ni nikoli lahka, je pa vedno bolje, če je prijateljska," je še dejal in spomnil, da se končuje težaven 45-letni zakon.

Koncept izstopnega sporazuma je zadovoljiv in izvedljiv, zdaj je treba vložiti energijo v politično izjavo, ki mora biti ambiciozna, saj je Velika Britanija pomembna trgovinska partnerica, sploh za Nizozemsko, pa je poudaril nizozemski zunanji minister Stef Blok.

Pogajalci se torej sedaj osredotočajo na politično izjavo, ki jo je treba doreči ta teden. Oris izjave ima sedem strani, razdeljena je na pet delov: splošne določbe, gospodarsko partnerstvo, varnostno partnerstvo, institucionalno utrditev in nadaljnji proces. Izredni sestanek ministrov 27 članic je sicer potekal v senci vprašanj, ali bo osnutek sporazuma, ki so ga konec minulega tedna objavili pogajalci obeh strani, preživel preizkušnjo v britanskem parlamentu in ali bo preživela britanska vlada pod vodstvom Therese May.

Današnje zasedanje, ki se ga je udeležil tudi državni sekretar na zunanjem ministrstvu Dobran Božič, je bilo nujen postopkovni korak pred nedeljskim vrhom, ki naj bi politično podprl ločitveni sporazum. V prihodnjih dneh bo še več sestankov na nižjih ravneh.

Ta teden naj bi znova prišla v Bruselj tudi britanska premierka Theresa May, ki prihajajoče dni opisuje kot ključne. Pred nedeljskem vrhom naj bi se sestala s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. Pogovarjala naj bi se zlasti o politični izjavi o prihodnjih odnosih.

Mayeva: Ločitveni sporazum bo omogočil nadzor priseljevanja iz EU

"Ko bomo zapustili Evropsko unijo, bomo imeli polni nadzor nad tem, kdo prihaja k nam," je dejala na srečanju z vodilnimi britanskimi gospodarstveniki, poročajo tuji mediji.

"Ne bo se več dogajalo, da bodo imeli državljani EU, ne glede na njihovo usposobljenost in izkušnje, prednost pred inženirji iz Sydneyja ali računalniškimi programerji iz Delhija," je dejala. Kot je povedala, priseljevanja "preko vrste" ne bo več.