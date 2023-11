Aretacija Slovenca v Bolgariji: je res poskušal doseči Sirijo?

Je 37-letni slovenski državljan, ki so ga v Bolgariji prijeli zaradi domnevnih povezav s terorističnim gibanjem Hamas, poskušal doseči Sirijo? Tako je namreč trdil, kot pripoveduje bolgarski novinar, na zaslišanju pred sodnikom. Tja naj bi želel oditi na versko romanje. Da ni dokazov, da je bila Sirija res destinacija 37-letnika ali da je tja kadarkoli potoval, odgovarjajo na avstrijskem tožilstvu. Osumljeni sicer ostaja v priporu vse do končne odločitve bolgarskega sodišča o izročitvi Avstriji. To je sicer tudi sam zahteval na zaslišanju. Slovenije pa za konzularno pomoč ni zaprosil, je potrdila zunanja ministrica.

V začetku novembra je zapustil Avstrijo, a s kakšnim ciljem? 37-letnik, ki naj bi bil povezan s palestinskim gibanjem Hamas, je na zaslišanju v ponedeljek trdil, da je prispel do turško-sirske meje, a da je bila ta zaprta. Zato se je obrnil in z avtomobilom odpeljali nazaj prek Turčije v Bolgarijo."Sodnik ga je vprašal, kaj je tam počel, odgovoril je, da je šel na versko romanje, da je potoval iz verskih razlogov," je za našo večerno oddajo povedal bolgarski novinar Konstantin Kostov, ki je spremljal ponedeljkovo zaslišanje. "Trenutno ni dokazov, ki bi nakazovali, da je osumljeni kadarkoli potoval v Sirijo, ali pa, da bi bila Sirija njegov cilj. Zlasti zato, ker je, po zadnjih informacijah, osumljeni Avstrijo zapustil v začetku novembra in v Bolgarijo prispel sredi novembra," odgovarja avstrijsko tožilstvo. "Ker predstavlja grožnjo družbi, obstaja tudi dovolj dokazov za odreditev pripora," dodaja Kostov. "Bremenita ga dve obtožbi. Prvič, sumijo ga sodelovanja v kriminalni združbi, druga obtožba pa se nanaša na povezave z organizacijo Hamas." Pa tudi, da je za Hamas na območju Avstrije izvrševal kazniva dejanja. 37-letnik je sicer pred sodnikom sam zahteval takojšnjo izročitev Avstriji. "Se pa ta slovenski državljan ni obrnil na naše ministrstvo, kjer bi mu sicer lahko nudili konzularno zaščito," dodaja zunanja ministrica Tanja Fajon. Palestinski Hamas je na evropskem seznamu terorističnih organizacij, v Gazi pa s trdo roko vlada že vse od leta 2006, ko so bile tam tudi zadnjič izpeljane volitve.