Ni epidemije, ni dodatka. Prepoteni in dehidrirani delavci pa ne morejo niti na stranišče

V domu v Hrastniku so se od 49 okuženih stanovalcev pozdravili trije, 37 je še vedno aktivno okuženih, od 11 okuženih zaposlenih jih je pet ozdravelo. "Na žalost je nekaj stanovalcev in stanovalk čez vikend in včeraj umrlo, tako da je zdaj skupno število umrlih v našem domu zaradi covida devet," stanje opisuje Rado Kopušar, direktor DSO Hrastnik.

Od 10. julija imajo izredne razmere. Dom so takoj zaprli, prepovedali obiske, zaposleni delajo po 12 ur na dan, če kdo od sodelavcev zboli, pa prihaja tudi do izmen, ki so dolge po 17 ali 18 ur.

Nekaj delavk smo uspeli prestreči ob izmenjavi izmene, a govoriti ni želela nobena od njih. Zanje to poletje ne bo počitnic, saj ne morejo koristiti letnega dopusta. Medtem ko je zunanja temperatura okoli 30 stopinj celzija, delajo v popolni zaščitni opremi, ko pa jo slečejo, je pogled nanje boleč. "Premočeni, prepoteni, dehidrirani. V tistem času, ko so oblečeni v zaščitno opremo, ne morejo na stranišče. Zdržati morajo tudi tri, štiri ure brez, ne morejo niti piti,"nevzdržne pogoje dela opiše direktor.

"Menim, da to ni v redu, da je to skrajno mačehovsko in ponižujoče do zaposlenih, ki delajo v takih razmerah,"meni Dragica Kekeciz Sindikata zdravstva in socialnega varstva.