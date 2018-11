'Ni imelo smisla, da nadaljujemo, vsi so bili mrtvi'

"Izgubil sem 11 družinskih članov. Mamo, štiri sestre, mlajšega brata, dve nečakinji ..." našteva človek, ki je sam živel v skupnosti.

Skupaj je usodnega dne umrlo 918 ljudi, od tega 300 otrok. Spili so "smrtonosni koktejl", v katerem je bila izdatna količina cianida, ki je povzročil mučno smrt. Vse do danes se krešejo mnenja o tem ali je šlo za največji množični samomor ali množični umor. Vse skupaj pa je bilo na koncu rezultat zablod, ki so zrastle na zeljniku karizmatičenega, a hudo izprijenega Jima Jonesa, ki je pridigal o samooskrbnem socialističnem paradižu, ustvaril pa kult smrti.

Jim Jones je bil karizmatični metodistični duhovnik, ki si je sprva prizadeval za socialno pravičnost, odpravo rasnih napetosti in zmanjšanje prihodkovnega prepada med bogatimi in revnimi.

Da bi dokazal, kako zelo resno misli s svojim naukom, je posvojil temnopoltega dečka, pevski zbor v njegovi cerkvi je bil po pripovedovanju prič "mavričen", saj so bili v njem predstavniki vseh ras.

Njegovo delo, ki se je odvijalo v času, ko je v ZDA vrelo zaradi vojne v Vietnamu in rasnih napetosti, množice pa so se "s cvetom v laseh" zgrinjale v San Francisco, zato je hitro začelo odmevati v javnosti in ni bilo dolgo, preden se je Jones srečeval z ameriško politično smetano.

A skupaj z naklonjenostjo, je naraščal Jonesov ego, bolj kot o veri je začel pridigati o naukih komunizma, iz njegove cerkve pa je nastajal kult.

Karizmatični pridigar je bil obseden z močjo, bil je mojster manipulacije. Da bi dokazal, kako močan je, je pri "mašah" ozdravljal ljudi. Eden takšnih dogodkov je bil prizor, ko je hromi ženski ukazal, naj vstane in hodi, na koncu pa še teče in vse to je, ob huronskem vzklikanju množice, tudi storila. Tisto, navdušeni "verniki" niso vedeli je, da je bila ženska njegova tajnica.

Analitiki pravijo, da je bil tako močan, ker je o boljšem življenju in večji pravičnosti pridigal v času, ko je šlo pravzaprav vse narobe, ljudi je bilo strah prihodnosti, čutili so se nemočne, razvrednotene.

Jones je svojo cerkev spremenil v komuno, a ko so začele na dan prihajati podrobnosti o njegovem ekscesnem vedenju in bizarnih spolnih praksah, je ugotovil, da je v ZDA za njegov nauk "prevroče". Oblasti so začele namreč vse bolj preverjati člane sekte, začela so se vprašanja o varnosti otrok v tej nenavadni skupnosti.