'Nista krivi ne občina, ne čistilna naprava, ampak država'

Turizem, turisti, turistični biser, neokrnjena narava, lepe besede, ki sodijo poleg, ko govorimo o Bledu in blejskemu jezeru. Že več let let poleti pride do onesnaženja. Takšnega, ki nikakor ne bi smel imeti prostora pri prej naštetih prelepih besedah o turizmu in naravi. Znova je namreč v Savo Bohinjko, le malo stran ob Bleda, tekla fekalna voda, ki na pogled ne izgleda prav nič turistično. No, so pa v preteklih dneh poročali tudi o trebušnih težavah otroci, ki so se kopali v Savi Bohinjki sredi turistične sezone. Ni kriva ne občina, ne čistilna naprava ampak država, kjer pa vračajo žogico, Bled je že dobil dve inšpekcijski odločbi zaradi manjkajočih delov kanalizacijskega omrežja.