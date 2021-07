Ni razloga, da hitre teste še naprej krije država

Cepljenje je dostopno vsem in zato utemeljenega razloga, da hitre teste še naprej krije državni proračun, ni, meni stroka. "Bolj pravilno je, da se ta denar, ki se porablja za hitro antigensko testiranje, porabi za druge stvari v zdravstvu, ali za skrajševanje čakalnih dob ali za nove investicije. Glede na to, da je cepljenje enkratni strošek, tukaj pa gre za ponavljajoče stroške, je žal treba gledati tudi skozi te oči," pojasnjuje vodja strokovne svetovalne skupine Mateja Logar.

Koliko bi vas hitri test v prihodnje lahko stal, ministrstvo za zdravje še ne razkriva, hitro testiranje pa državo trenutno stane 12 evrov. Če to prenesemo v konkreten primer, denimo necepljen šolnik bi za en teden, če poučuje od ponedeljka do petka, potreboval tri hitre teste. En test namreč velja le 48 ur. Če upoštevamo strošek, ki zdaj pade na državo, to pomeni 36 evrov tedensko in kar 144 evrov na mesec. Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču so danes številni čakali, da zavihajo rokav, a mnogi pravijo, da cepljenja niso izbrali zaradi prihajajočih plačljivih testov.