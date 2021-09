Izgredi, temni del nogometne zgodovine

Konec tedna je slovenske nogometne navdušence pretresel incident na tekmi med Škofjo Loko in Izolo. Na zelenico naj bi po nekaterih informacijah med tekmo vdrli člani navijaške skupine Green Dragons in razvneli so se hudi spopadi. Napadli so navijaško skupino Ribari, ki podpira Izolo, v incident pa so se vpletli tudi nogometaši primorskega kluba. Poskusili so braniti svoje navijače, a so tudi sami prejeli nekaj močnih udarcev. Izgredi na nogometnih stadionih po svetu so v preteklosti terjali že na stotine žrtev.

