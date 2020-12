'Ni važno, ali je nekdo Hrvat, Srb ali musliman. Ljudje smo tisti, ki stopimo skupaj'

Ker so se klicu na pomoč zares množično odzvali tudi Slovenci, je vlada vsem, ki za 48 ur potujejo na Hrvaško zaradi pomoči po potresu, omogočila, da se v Slovenijo vrnejo brez negativnega testa na koronavirus in brez karantene. Država je na območje Petrinje, Gline in Siska poslala že dve pošiljki pomoči – predvsem šotore, postelje, grelnike in razsvetljavo. A pomoč ljudje in društva zbirajo po vsej Sloveniji. V Novem mestu se je zbiranja pomoči lotil tudi Franjo Horn, ki se je rodil prav v Petrinji.

icon-expand