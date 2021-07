'Ni vprašanje če, ampak kdaj bo delta različica postala dominantna'

Epidemija upada vse počasneje, opozarjajo na Institutu Jožef Stefan. Torkove številke potrjenih okužb so namreč za 37 odstotkov višje v primerjavi s prejšnjim tednom. To pa bi že lahko pripisali širjenju delta različice, ki je kar 60 odstotkov bolj kužna od zdaj dominantne alfa oziroma angleške različice. Primeri delte pri nas eksponentno naraščajo in kot kaže, pravi stroka, bo ta različica najverjetneje postala dominantna že do konca tega meseca, število okužb pa bo naraščalo. Zato je danes Slovenska akademija znanosti in umetnosti znova pozvala Slovence, naj se cepijo. Saj je cepivo edini način, da iz pandemije pridemo brez visokega števila smrti in materialne škode.

