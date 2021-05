Nič več brezplačnega shranjevanja fotografij v Googlovem oblaku

Aplikacija Google photos je svoje storitve dolgo ponujala brezplačno, lansko jesen pa se je ameriško podjetje odločilo za celovito prenovo storitve. "Pričakujem, da bo tega vedno več, čeprav mogoče ne ravno v osnovi, ampak tisto, kar bo dobro pri teh storitvah bo najbrž kar plačljivo," še poudarja. Še posebej ko je govora o varnostnih kopijah podatkov. Spletne oblačne shrambe so namreč zanesljivejše in varnejše kot tiste na naših računalnikih.

"Tukaj ne gre za to, da bi aplikacija Google photo postala plačljiva. Ta je še vedno brezplačna, a je shranjevanje datotek v okviru aplikacije omejeno s tem, kar uporabnik plačuje," pojasnjuje Matjaž Ropret iz Tehnozvezdja. Večja količina prostora namreč stane. Če ga boste v oblačni shrambi Googla želeli torej več, boste zanj morali več plačati. "Osnovni račun ima 15 GB na voljo, če nekdo doplača več, lahko več datotek in več fotografij shranjuje v oblak. Lahko po tem dokupiš kolikor želiš," še pojasni.

Če svoje fotografije shranjujete v Googlov oblak, jih ustrezno shranite, saj boste kmalu na platformi Google photos lahko brezplačno porabili le 15 GB prostora, za vse večje količine pa bo treba doplačati. Za shranjevanje spominov so vse pogosteje v uporabi oblaki oziroma spletne shrambe, kot je tudi Google photos, kjer bo od jutri naprej shranjevanje fotografij omejeno.

"Če gledamo na splošno, je oblačna infrastruktura zagotovo bolj varnostno vzdržana, kot če bi moral vsak posameznik skrbet za svoje sisteme," razlaga Tadej Hren iz podjetja SI-CERT. Za še večjo varnost, še bolj pa zasebnost na spletu pa se zato pri uporabi omenjene aplikacije najbrž tudi ne bo težko odreči nekaj evrom."Ponudnikom ni ravno vseeno za varnost podatkov njihovih uporabnikov. Nenazadnje je to eden izmed temeljev njihove kredibilnosti. In to velja tako za plačljive kot za zastonjske storitve,"še pove.

In ker so tistim brezplačnim šteti dnevi, še nasvet: danes svoj Google oblak še vedno lahko napolnite s fotografijami boljše ločljivosti - od jutri naprej bo zanje na voljo le še do 15 GB brezplačnega prostora.