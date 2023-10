'Ničesar se ne bojim, tudi smrti ne, le za sina me je bilo strah'

Rešila se je odvisnosti od kriminala, močnih verig, ki so jo vedno globlje vlekle v kriminalno globel, zaradi česar je osem let preživela v grških zaporih. A na tej težki poti, bila je vendarle vodja skupine Pink panter, ki je plenila milijone na tem delu sveta, je vseeno potrebovala še nekaj več od lastne vztrajnosti, borbenosti in poguma, ki ga je s sto tisočerimi udarci žoge ob parket vsrkala v sleherno celico svojega telesa. Potrebovala je nekaj še močnejšega, to je bila ljubezen do njenega edinca Nikolasa. Ta ji je dala moč, da je preživela neskončne dneve v zaporu, v katerih se je gnetla s stotinami žensk. Zaradi njega je v njenem srcu ostalo toliko človečnosti, da kljub temu, da je bila tudi v kriminalnih poslih izjemno uspešna in učinkovita, ni pozabila na to, kaj je v življenju zares pomembno – ljubezen.

Ko človek začne prebirati njene iskreno surove in slikovite stavke, v katere je strnila svojo preteklost, spozna, da tudi življenje kriminalca ni črno-belo. Spozna pa tudi, da ves kriminal, vsa slaba dejanja, vsa korupcija ni popravljena za zapahi, temveč da veliko ljudi greši, krade, goljufa, pa nikoli za to ne bo odgovarjalo. Ćikovićeva v knjigi lepo opisuje tudi politično korupcijo, ki se je po razpadu bivše skupne države razrasla kot plevel v novonastali Srbiji. In to je bil tudi povod za njeno kriminalno življenje.