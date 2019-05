Nigela Faragea obkolila množica 'oborožena' z mlečnimi napitki

Spomnimo, da se je Farage že pred dnevi sprehajal po mestu Newcastle-upon-Tyne na severovzhodu Anglije, ko je pred njega stopil moški in ga polil z mlečnim napitkom, je poročal STA.

Moškega je zgrabil politikov varnostnik in ga predal policistom, fotografije in posnetki politega Faragea pa so hitro zakrožili po spletu."Žal so se nekateri zagovorniki obstoja v Evropski uniji radikalizirali do te mere, da je normalna volilna kampanja postala nemogoča," je kasneje v odzivu tvitnil evroposlanec.