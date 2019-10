Nihče noče najbolj nezaželenega stolčka: Trump spet ostal brez ministra

Trump je pohvalil McAleenanovo delo pri varnosti na meji in napovedal imenovanje novega vršilca dolžnosti v naslednjem tednu, za kar ima menda številne čudovite kandidate.

Ameriški mediji sicer poročajo, da je McAleenan ugotovil, da pred volitvami leta 2020 ne bo mogoče potrditi nobenega resnega dogovora o priseljevanju in da ne bo mogel doseči veliko.

Ameriška televizijska mreža CNN navaja tiste, ki ga poznajo, in zagotavljajo, da odstop ni povezan z ukrajinskim škandalom, zaradi katerega Trumpu grozi odstavitev s položaja. McAleenan v iskanje negativnih informacij o demokratih v tujini ni vpleten.

Položaj ministra za domovinsko varnost, ki je pristojen tudi za priseljevanje, je eden najbolj nehvaležnih v Trumpovi vladi, saj je minister ali vršilec dolžnosti nenehno med kladivom Trumpovih ukrepov proti priseljencem in nakovalom kongresa.

Včeraj so trije sodniki vsak zase blokirali uveljavitev nove Trumpove politike, s katero želi revnim onemogočiti vstop v ZDA. V skladu s to politiko zakoniti priseljenci, ki prejemajo socialno pomoč ali so vključeni v program medicaid, v ZDA ne bi mogli več dobiti dovoljenja za delo in bivanje, vizuma ali državljanstva. Sodniki v New Yorku, Kaliforniji in Washingtonu so to začasno onemogočili.

Prav tako pa je drugi zvezni sodnik blokiral Trumpov naklep, da iz proračuna Pentagona vzame milijarde dolarjev za gradnjo zidu na meji z Mehiko. Sodnik iz El Pasa David Briones je Trumpovo uvedbo izrednih razmer, s katero je utemeljil porabo sredstev brez odobritve kongresa, označil za nezakonito.