NIJZ godbenikom svetuje, da v masko naredijo zarezo in pod instrument namestijo brisačo

Si predstavljate, da bi na klarinet zaigrali, tako kot vidimo na posnetku? Nova priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), objavljena 26. aprila, za skupinske dejavnosti instrumentalistom namreč svetujejo: "Za pihalce in trobilce so priporočene kirurške maske z ustrezno majhno zarezo za ustnik instrumenta, pri pihalih in trobilih pa se je treba izogibati pihanju kondenza iz instrumenta." To bi lahko po mnenju NIJZ rešili z uporabo papirnatih ali bombažnih brisač na tleh ali pokrivalom za zvon instrumenta.

Številni glasbeniki so po prebiranju ostali odprtih ust, marsikomu pa priporočila zvenijo bolj kot šala in ne kot navodila strokovne institucije, pristojne za podajanje navodil v času epidemije. "Glede pokrival in tega lahko rečem, da sama izvedba ne da ni vprašljiva, ampak je popolnoma nelogična in skregana z vsemi normativi in standardi. Ne vem, kdo je bil ta strokovnjak, ki je priporočila sestavljal," razlaga dirigent in ravnatelj glasbene šole Sežana Ivo Bašič."Malo so mi nepredstavljivi ukrepi. Jaz si ne predstavljam, da si sploh nekdo zamisli, kako izvesti vse te ukrepe,"pa odgovarja Matevž Novak, dirigent Pihalnega orkestra Krka.

NIJZ smo vprašali, kako so si ta navodila zamislili, a več kot to, da so jih zasnovali na njihovem Centru za zdravstveno ekologijo, v odgovor nismo dobili. Je pa epidemiologinja na NIJZ Eva Grilc na novinarski konferenci omenjena priporočila komentirala takole: "Teh navodil, priznam, da še nisem prebrala. Ampak verjetno vsekakor uporaba take maske ni preveč praktična, tako da verjetno se bo o tem še razpravljalo."

Godbeniki zagotavljajo, da do zdaj na vajah ni prihajalo do okužb

A bolj kot o praktičnosti se je tukaj smotrno vprašati o varnosti teh priporočil, meni Bašič: "Nihče se ni vprašal, kako bodo ti instrumentalisti, glasbeniki sploh dihali, da bodo lahko pihali."Kar se tiče učinkovitosti novih priporočil, pa Novak dodaja: "Z upoštevanjem vseh ukrepov, ki so veljali do zdaj, ne da bi glasbeniki igrali z maskami in raznimi dušilci, vrečkami, ki bi pokrile odmevnike, moram reči, da vsaj pri nas nismo imeli niti enega primera okužbe na vaji."

Kar se tiče prvomajskih budnic pa brez skrbi – marsikoga bodo letos zagotovo vrgle iz postelje, še obljubljajo godbeniki.