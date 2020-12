NIJZ: Med obiskom se izogibajte objemanju, poljubljanju in dotikanju

Na božični dan je do 20. ure še vedno dovoljeno prehajanje občinskih in regijskih mej. NIJZ pred prazniki opozarja, naj bo na obisku čim manj ljudi ter naj bodo le ti čim krajši. Dodajajo še, naj se ljudje izogibajo objemanju, poljubljanju in dotikanju, med obiskom pa naj upoštevajo varnostno razdaljo. Tega se bodo očitno držali tudi nekateri najbolj izpostavljeni obrazi spopada z epidemijo. Kako bosta božič preživeli Mateja Logar in Bojana Beović z Infekcijske klinike UKC Ljubljana?

