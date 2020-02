Zdravniška zbornica: Naša skrb je, da so zaščiteni vsi zdravstveni delavci

55 vstopnih točk, kot jih predlaga Ministrstvo za zdravje, ni sprejemljiva rešitev za hitra testiranja za koronavirus, saj naj bi to vodilo v nenadzorovano širjenje bolezni tako med pacienti kot med zaposlenimi, pravijo na NIJZ. Zato predlagajo, da se vstopne točke organizira v okviru območnih enot NIJZ, to je zunaj prostorov zdravstvenih domov in enot nujne medicinske pomoči.