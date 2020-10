NIJZ ne odreja več karantene za tiste, ki so bili v stiku z okuženo osebo

Medtem ko država državljanom odreja stroge ukrepe, sama ni sposobna poskrbeti za to, da bi z odločbo izolirala vse tiste, ki lahko okužbo širijo. Ker so epidemiologi zasuti, morate v primeru okužbe vse ljudi, s katerimi ste bili v stiku, o tem obvestiti sami. Posledica tega je tudi to, da ministrstvo za zdravje karantenskih odločb zdaj sploh ne izdaja, saj od NIJZ ne prejema več informacij, komu naj jih. Ob tem pa se poraja vse več vprašanj in težav, kot je na primer, kako naj delavec zdaj delodajalcu dokaže, da mora v karanteno, če mu država odločbe ne izda.