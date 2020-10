Se trgovci držijo vseh priporočil NIJZ?

NIJZ trgovskim centrom priporoča, da zaposleni nadzirajo, da si stranke ob vstopu razkužijo roke in nosijo maske ter da vzdržujejo varnostno razdaljo. Tla pred blagajno je dobro označiti z nalepkami na razdalji dveh metrov. Za vsako stranko je treba razkužiti in prezračiti kabino za pomerjanje, oblačila, ki jih je stranka pomerila in jih ne bo kupila, pa je treba za dva dni shraniti ločeno, preden se jih vrne na police. Namesto dvodnevnega ločevanja lahko zaposleni oblačila obdelajo kar s paro. Pa se tega držijo?