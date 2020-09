NIJZ: Z več testiranji lažje pridemo do podatkov in okužbe lažje zamejimo

V Sloveniji smo potrdili rekordno število okužb po rekordnem številu testov na koronavirus. Pristojni so potrdili 108 novih okužb, toliko jih v enem dnevu pri nas do sedaj še nismo zabeležili. Prvič od začetka epidemije smo torej presegli stotico ob opravljenih 2758 testiranjih. To je 198 več kot pred dvema dnevoma, takrat pa smo potrdili kar 30 primerov manj. A epidemiolog Mario Fafangel z NIJZ miri, da z več testiranji lažje pridemo do pravih podatkov in okužbe lažje zamejimo.

