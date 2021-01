NIJZ: zdravnik lahko tiste, ki do zdravstvenega doma ne morejo, cepi doma

Kako pa bodo cepivo prejeli tisti, ki sami do cepilnih mest ne morejo? Med njimi tudi mnogi starejši, ki so ranljiva skupina. Pfizerjevo cepivo, ki ga zdaj uporabljajo, zahteva posebne pogoje za shranjevanje, hkrati pa je treba vse odmerke, ki so v eni steklenički, porabiti v šestih urah – zato naj cepljenje na domu ne bi bilo možno. Zdravniki se bojijo, da bi morali zaradi neustreznega shranjevanja na poti in prepočasnega cepljenja zavreči kar nekaj odmerkov cepiva. S cepljenjem na domu bodo tako raje začeli, ko dobijo cepivo Moderne, a NIJZ opozarja: zdravnik lahko tiste, ki v zdravstveni dom ne morejo, cepi doma, tudi s Pfizerjevim cepivom.