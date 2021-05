NIJZ: Zeleno fazo bomo predvidoma dosegli prihodnji teden

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 309, meja za zeleno fazo pa je 300. A ker bo epidemija, ki traja že vse od 18. oktobra, torej več kot sedem mesecev, še vedno veljala (podaljšana je do 15. junija), se bomo določenih ukrepov in omejitev še vedno morali držati. Te sicer že dobro poznamo: nošenje mask v zaprtih prostorih in odprtih prostorih, kjer ni mogoče zagotavljati primerne razdalje, razkuževanje rok in prezračevanje prostorov. V studiu je na vprašanja o epidemioloških ukrepih in zeleni fazi odgovarjala vodja strokovne skupine, dr. Mateja Logar.

