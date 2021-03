Mlad slovenski slikar prejel eno najprestižnejših nagrad

Nikola Tesla, mala Iva, Chrisallys, Božanski kreator. Vse to je v ateljeju, v katerem ustvarja dela neo-renesančni slikar Nik Anikis . Ta prevzamejo še tako velikega nepoznavalca umetnosti. Prekletstvo Tritona pa mu je prineslo eno izmed najprestižnejših nagrad v svetu slikarstva. "Predstavlja neravnovesje v partnerskem odnosu. Potem je ta ideja prišla skupaj v tej drži, ki predstavlja moškega, ki trpi v svoji energiji. Medtem ko je ženska spodaj pod ledom. Ona je zamrznjena v svojih čustvih," tako sliko razlaga Anikis. Čopič je prvič držal v rokah pri petih letih. Ta ljubezen do slikarstva ga je vodila v Firence, na prestižno slikarsko akademijo. Tam se je naučil slikati s tehnikami največjih slikarskih mojstrov realizma. In njegova umetniška dela v slogu novodobne renesanse se bodo zagotovo vpisala v zgodovino slovenskega slikarstva. "Slikam slike ne za naslednjih 10 let, ampak za večnost. Torej da bodo slike ostale tudi več kot 500, tisoč let," še dodaja Anikis.

Anikisova umetnina krasi pisarno londonskega multimilionarja

Opazil ga je celo britanski multimilijonar Brian Rose, ki se bo letos morda zavihtel na mesto londonskega župana. Zaželel si je portreta in čast je doletela prav Nika. Umetnina zdaj krasi Brianovo pisarno v Londonu. Rose mu je pred enim letom napisal: "Nik, odkar imam to sliko v svoji glavni pisarni, jo vsak dan gledam. Vsak dan stremim k temu človeku, ki je naslikan. Ti si mi postavil nivo, ki ga moram dosegati vsak dan." " Umetnost približuje s čustvi, ki ljudi preplavijo ob pogledu na končni izdelek," pravi Anikis in dodaja, da je to je njegovo življenjsko poslanstvo.

"Najlepša izkušnja mi je, ko naslikam portret po naročilu, in ljudje, ko vidijo prvič to sliko, začnejo jokati od ganjenosti," razlaga. Akademijo je uspešno zaključil leto pred vsemi ostalimi. A priznava, da je to terjalo tudi precej nenavadne podvige. "Od devetih zjutraj do devetih zvečer smo lahko bili na akademiji, potem pa ven. Jaz sem se skril v tako zelo zelo majhno omarico in sem 45 minut čakal notri. Ko je bila čista tišina, sem zlezel ven. Ugotovil sem, da se to lahko in na ta način slikal do treh zjutraj,"tako razlaga svoje trenutke na akademiji. "Če se morda v vas že od nekdaj skriva želja po slikanju, poskusite," poziva Anikis. Recept namreč ni talent, ampak predvsem strast in volja do učenja.