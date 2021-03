'Nika je trmasto in vztrajno dekle, ki gre kot tank čez vse ovire'

Slovenija se je po Primožu Peterki in Petru Prevcu razveselila tretjega velikega kristalnega globusa v smučarskih skokih. Prvič smo ga dobili v ženski kategoriji, za to pa je zaslužna simpatična 21-letnica Nika Križnar. Nika je zmago v skupnem seštevku potrdila v ruskem Čajkovskem. Lov na rumeno majico je napovedovala od začetka sezone, vztrajala je in se zasluženo veselila uspeha. Trmasto in vztrajno dekle, ki gre kot tank čez vse ovire, pravijo najbližji.

