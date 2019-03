'Nikoli me ne boste slišali izgovoriti njegovega imena'

Novozelandska premierka Jacinda Andern se je zaobljubila, da ne bo nikoli spregovorila imena napadalca, ki je v terorističnem napadu na dve mošeji v Christchurchu ubil 50 ljudi. Ostra je bila tudi do družbenih omrežij, ki jih je pozvala, naj prevzamejo večjo odgovornost.

"Veliko stvari je želel pridobiti iz tega terorističnega dejanja, ena od njih je bila razvpitost. Zaradi tega me ne boste nikoli slišali izgovoriti njegovega imena,"je dejala Jacinda Andern v čustvenem nagovoru v parlamentu. Svoj nagovor je sicer začela s tradicionalnim islamskim pozdravom"Salam alejkum", karv prevodu pomeni "mir s teboj",in dodala, da bo dan napada"za vedno vtisnjen v naš kolektivni spomin": "Pozivam vas, spregovorite imena tistih, katerih življenja so bila izgubljena, in ne imena tistega, ki jih je vzel. On je terorist. On je kriminalec. On je ekstremist. Ko bom govorila, bo brez imena,"njene besede poslancem povzema BBC. "Na Novi Zelandiji mu ne bomo dali ničesar, niti njegovega imena." Izpostavila je tudi pogum dveh posameznikov v mošeji Al-Noor, Naima Rasheeda, ki je umrl medtem ko je napadalcu skušal iztrgati orožje iz rok, in Abdula Aziza, ki je v napadalca vrgel napravo za plačevanje s kreditno kartico in s tem zamotil strelca ter "brez dvoma mnoge rešil s svojim pogumom". Oba moška sta iz Pakistana. Omenila je tudi 71-letnega Haji-Daouda Nabija, ki je bil ustreljen, potem ko je odprl vrata mošeje in dejal "pozdravljen, brat": "Niti sanjalo se mu ni o sovraštvu, ki se je skrivalo za vrati".

Premierka je v čustvenem nagovoru poslancem napadalca označila za človeka 'brez imena'. FOTO: AP

Bo napadalec sojenje izrabil za širjenje svojih skrajnih političnih nazorov? Za novinarje pa je že pred tem izrazila svojo zaskrbljenost nad tem, da odločitev napadalca, da se bo na sodišču zagovarjal sam, pomeni, da bo sojenje izrabil za širjenje svojih skrajnih nazorov. In pri tem izrazila upanje, da mu mediji ne bodo 'ustregli' in namenili velike medijske pozornosti. Kolikšno odgovornost nosijo družbena omrežja? Družbena omrežja je pozvala k ostrejšemu in intenzivnejšemu boju proti terorizmu, predvsem v luči dejstva, da je napadalec svoj strelski pohod v živo prenašal preko Facebooka, ki je posnetek sicer uro po tem odstranil, a bilo je že prepozno. Kot požar se je namreč razširil po družbenih omrežjih, Facebook je samo v prvih 24 urah odstranil kar 1,5 milijona posnetkov. Sam posnetek je med predvajanjem pridobil 200 ogledov, do trenutka odstranitve pa 4000. "Ne moremo preprosto sprejeti kot dejstvo, da te platforme obstajajo, in da kar je na njih rečeno, ni odgovornost platforme, na kateri so bile objavljene," je bila jasna:"To ne more biti primer samo dobička brez odgovornosti." Avstralija pa je že pred dnevi napovedala, da bo sprožila preiskavo medijskih hiš, ki so po napadu predvajale ali objavile slike s spornega posnetka. Andernova je že govorila z britansko premierko Thereso May o potencialnem globalnem ukrepanju proti Facebooku, ki ni preprečil predvajanja napada v živo.

Mošeja Al-Noor, kjer je umrlo 41 ljudi. FOTO: AP

Je obveščevalnim službam spodletelo? Že pred tem je premierka napovedala spremembe orožarske zakonodaje, podrobnosti reforme naj bi oznanila v prihodnjih nekaj dneh, a po napovedih naj bi zakonodaja vsebovala tudi prepoved polavtomatskega orožja. Vlada je sprožila tudi neodvisno preiskavo v morebitne napake obveščevalnih in varnostnih služb, ki niso uspele preprečiti napada (sam strelec ni bil na nobenem od seznamov opazovanih oseb) ali so spregledale opozorila islamske skupnosti v državi, ki je že pred tem opozarjala na stopnjevanje nasilja proti njim. Pravosodni minister Andrew Little je sicer zavrnil kritike in dejal, da so obveščevalne službe sledile "vsem namigom, povezanim z ekstremizmom kakršnekoli vrste".

V državi se nadaljuje žalovanje za 50 žrtvami napada. FOTO: AP