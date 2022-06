Nina Krajnik: 'Rdeča nit moje kandidature je politika singularnosti'

Vroče ni le ozračje, ampak tudi politični parket. Čeprav nas do naslednjih volitev ločijo še približno štirje meseci, skorajda dnevno prihajajo nove napovedi kandidatur. V ponedeljek je to na svojem Facebook profilu sporočil glasbenik Gregor Bezenšek, sicer ustanovitelj društva Viljem Julijan. Po objavi na družbenih omrežjih pa je prav tako v ponedeljek uradno svojo kandidaturo potrdila tudi psihoanalitičarka in filozofinja Nina Krajnik. Povod, da se je za to odločila, je bil Peter Jambrek. Njen svetovalec bo Sebastjan Jeretič, sicer dolgoletna desna roka Zdravka Počivalška. Krajnikova se po nazorih giblje bolj v desnih političnih krogih, kot pravi sama, pa bo rdeča nit njene kandidature politika singularnosti.

