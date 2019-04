'Nisem mogel videti morilčevih oči, njegove duše'

Ko so v soboto v sinagogi pri San Diegu v Kaliforniji odjeknili strel i, je osemletna Noya Dahan ravno zaključila z molitvijo. Tedaj je njen stric zgrabil njo in druge otroke ter jih odpeljal ven na varno, na njeni nogi pa so bili vidni krvavi madeži zaradi strelne rane.

"Bila sem prestrašena, resnično, resnično prestrašena. Nisem videla svojega očeta. Mislila sem, da je mrtev," je Noya dejala novinarjem tiskovne agencije AP in dodala, da so skupaj z drugimi otroki jokali od strahu, ko je v prostore sinagoge Chabad of Poway vstopil komaj polnoletni najstnik in začel streljati s polavtomatsko puško. V tem času je bilo v notranjosti sinagoge prisotnih 100 ljudi.

Kot je dogodek opisal rabin Yishoel Goldstein , je med pripravo na obred zaslišal glasen zvok, se obrnil in zagledal mladeniča, ki je nosil sončna očala in stal pred njim s puško v rokah."Nisem mogel videti njegovih oči, njegove duše." Nato je dvignil roke in v streljanju izgubil enega od svojih prstov. V nadaljevanju se je, tako Goldstein, pištola "čudežno zaskočila".

V napadu na judovske vernike ravno ob koncu njihovega velikega praznika odrešitve iz egiptovskega suženjstva, imenovanega pasha, je 19-letni John T. Earnest ubil 60-letno članico kongregacije Lori Kaye , ranil pa rabina kongregacije, dekličinega strica Almoga Peretza in še eno žensko. Kot je opisal Peretz, ki ga je strelec ranil v nogo, se je po prvih strelih obrnil nazaj in videl strelca, ki je stal pri vratih. V tistem trenutku je zgrabil za roko svojo nečakinjo in še drugega otroka. Nato je zagledal skupino otrok in jim dejal, naj bežijo.

V trenutkih, ki so sledili, je rabin svojo krvavo roko ovil v molitveni šal in se napotil do vernikov, ki so bili zbrani pred stavbo. "Mi smo judovski narod, ki se ne bo predal. Nikomur ne bomo dovolili, da nas potegne navzdol," je dejal. Dodal je še, da bi lahko bilo žrtev napada še več, če bi se strelec napotil proti delu sinagoge, kjer so takrat molili mnogi verniki. "Lori je vzela kroglo za vse nas," je dejal rabin.

V času napada se je v omenjeni sinagogi znašel tudi Shimon Abitbul. Ko je zaslišal strele, je svojega dve leti starega vnuka takoj položil na tla in čakal na primeren trenutek, ko bi lahko dečka pograbil in z njim stekel iz sinagoge. Abitbul, ki je bil na obisk pri hčeri in njeni družini v južni Kaliforniji, je povedal, da se še vedno spopada s tem, kaj se je zgodilo."Vsi smo ljudje in ni pomembno, če smo Judje, Kristjani ali Muslimani," je zaprepadeno dejal.

Napadalec v priporu

Po navedbah preiskovalnih organov komaj 19-letnega osumljenca Johna T. Earnesta, ki doslej še ni bil obravnavan s strani organov kazenskega pregona, čaka obtožba kaznivega dejanja spodbujanja sovraštva in kaznivega dejanja umora. Trenutno je v priporu brez možnosti plačila varščine.

Medtem so kriminalisti preiskali njegov dom in potrdili, da ga preiskujejo tudi v zvezi s požigom mošeje 24. marca v bližnjem Escondidu. Po navedbah šerifa okrožja San Diego Williama Gora obstajajo dokazi, da je po številnih strelih prišlo do napake v delovanju orožja.

19-letni strelec je imel v času napada tudi bližnje srečanje z oboroženim varnostnikom, sicer agentom obmejne patrulje, ki je bil na honorarnem delu v sinagogi. Ta je po pobegu streljal nanj, vendar je na koncu zadel le njegovo vozilo.

Kmalu po tem, ko je pobegnil, pa je napadalec sam poklical policijo, je pojasnil šef tamkajšnje policije David Nisleit. "Ko ga je policist uspel zaslediti na cesti, je osumljenec ustavil vozilo in skočil iz njega z dvignjenimi rokami. Takoj zatem smo ga odpeljali v pridržanje."

Policija trenutno pregleduje tudi Earnestove objave na družbenih omrežjih, vključno s tistimi, ki jih je sam opisal kot "manifest". Oseba, ki se je identificirala kot John Earnest, je na spletu približno uro pred napadom objavila zapis z anti-židovsko vsebino.

Med drugim je objavil pohvale na račun napadalcev, obtoženih smrtnih napadov na mošeje v Novi Zelandiji minuli mesec, in morilcev Judov v napadu v Pittsburghu 27. oktobra lani.

"To je bil zločin iz sovraštva, o tem ni dvoma," je za Fox News Sunday povedal svetovalec za nacionalno varnostJohn Bolton. Dodal je, da preiskovalci niso ugotovili nobene povezave med osumljencem in drugimi skrajnimi skupinami.

Medtem pa se je v nedeljo zvečer v parku v bližini sinagoge zbralo na stotine ljudi, ki so bdeli v spomin na žrtve. Držali so sveče in poslušali molitev v hebrejščini.

Rabin Goldstein je medtem za AP dejal, da je prejel tudi klic predsednika države Donalda Trumpa, ki mu je izrekel sožalje v imenu ameriškega ljudstva. "Predsednik je izrazil svojo ljubezen do judovskega prebivalstva in celotne skupnosti Poway," je v izjavi dejal namestnik tiskovne predstavnice.