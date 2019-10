'Nisi sama. Tukaj smo zaradi tebe in vseh drugih žrtev posilstva'

Današnji protesti z imenom ’Pravica za dekleta’ so potekali v različnih hrvaških mestih, največ ljudi, približno 7000, se jih je zbralo v Zagrebu, jezni državljani pa so prav tako zasedli ulice Zadra, Šibenika, Čakovca, Varaždina, Bjelovarja, Osijeka, Pule, Korčule, Labina, Splita, Reke in še nekaterih drugih mest.

Eno glavnih sporočil organizatorjev protestov je bilo, da so zatajile institucije. Protestniki so podali tudi svoje zahteve, od ministrstva za pravosodje pričakujejo, da bo zoper sodnika Markovića pred državnim sodnim svetom sprožilo disciplinski postopek zaradi neprofesionalnega in malomarnega ravnanja, ki ogroža varnost dostojanstvo mladoletnice iz Zadra. Med drugim zahtevajo tudi to, da se sodni postopek nemudoma prestavi z zadrskega okrožnega sodišča na drugo hrvaško okrožno sodišče. S tem bi preprečili morebiten vpliv interesnih skupin na sodne postopke.

Od vseh pristojnih organov (poleg sodišča tudi policije in centra za socialno delo) zahtevajo tudi to, da zaščitijo vpletene žrtve v omenjenih postopkih, vključno z zaščito žrtev v lokalnem okolju in medijih ter jim zagotovijo psihosocialno podporo. Ena od zahtev se nanaša tudi na nujno sprejetje sprememb kazenskega zakonika, s katerimi bi uvedli strožje kazni za posilstvo.

"Vzgajamo fante, da spoštujejo ženske, vzgajamo dekleta, da spoštujejo same sebe. Zahtevamo sistem, ki spoštuje žrtve nasilje in kaznuje nasilneže," so poudarili organizatorji protestov v Zagrebu.

"V tej državi frajerji opravljajo visoke politične funkcije in pretepajo svoje žene. Ta država je polna takšnih frajerjev, potrebuje pa moške," je dejal eden od protestnikov.

"Nisi sama. Danes smo vsi tukaj zaradi tebe in vseh drugih žrtev posilstva. Sodstvo vas ni zaščitilo, vam povedalo, da ste pomembe. Zato smo danes tukaj. Vsem želimo sporočiti, da naj prevzamejo odgovornost za nasilje, da pravosodje prevzame odgovornost. Sodiščem sporočamo, da kot družba umiramo. Niste same," se je glasilo sporočilo, ki so ga mladoletnici iz Zadra in drugim žrtvam želeli predati organizatorji protestov v Splitu.

Po navedbah organizatorjev se je na protestu v Zadru zbralo med 200 in 300 ljudi. "Prišli smo, da javno obsodimo družbeno blato, v katerega smo potisnjeni vsak dan na vseh področjih. Ta primer ni osamljen incident, ampak odraz družbenega stanja sprevrženih konservativnih, ruralnih in patriarhalnih vrednot, ki so bile vržene v sodobni svet," pa so sporočili protestniki iz Zadra. Na transparentih pa so med drugim zapisali, da "sodstvo ni loterija".