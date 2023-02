Medtem ko na sto tisoče ljudi v potresih v opustošenih krajih v Turčiji in Siriji lahko le nemo zre v kupe betona, ki so nekoč bili njihovi domovi in zdaj tudi grobnice njihovih najdražjih, je vse gorje, ki ga preživlja na milijone Turkov in Sircev, okoli 31 tisoč prebivalcem mesta Erzin v južni Turčiji prihranjeno. V Erzinu, od središča potresov je oddaljen 95 kilometrov, ne preštevajo mrtvih in ranjenih. Tam namreč ni niti ene poškodovane, kaj šele podrte stavbe. Nismo noben čudež, pravijo meščani. Da so jo odnesli brez praske, gre zahvala trdno grajenim in potresno varnim zgradbam, predvsem pa županom, ki niso dovolili graditi koruptivnim gradbincem.