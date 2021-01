'Niso nam dovolili, da bi se v prostore vrnili po svoje stvari in živali'

Pred nekdanjo tovarno Rog je znova prišlo do hujših izgredov. Do zob oboroženi policisti so skupaj z varnostniki Valine, ki so pred leti uporabnike Roga že poskušali nasilno izseliti, proti pripadnikom avtonomne skupnosti zaradi upiranja uporabili celo solzivec. "Nenapovedano in nasilno so nas zvlekli iz prostorov in začeli z rušenjem, nam pa niso dovolili, da bi se v prostore vrnili po svoje stvari, celo živali," je dogajanje opisal eden od članov skupnosti. MOL odgovarja, da so objekt prevzeli v posest ter da so bili obveščeni, da je prazen.

