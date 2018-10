Kljub obtožbam o spolnem napadu Kavanaugha potrdili v senatu

Glasovanje so spremljali protesti.

Ameriški senat je v nedeljo s 50 glasovi proti 48 potrdil zveznega prizivnega sodnika Bretta Kavanaugha na položaj vrhovnega sodnika ZDA. Glasovanje v senatu so prekinjali izbruhi protestnikov, vendar pa potrditev nominacije ni bila vprašljiva in vrhovno sodišče ima po upokojitvi Anthonyja Kennedyja sedaj spet devet članov in članic.