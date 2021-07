Nižje kazni za prehitro vožnjo, višje za uporabnike mobilnih naprav med vožnjo

Od začetka avgusta se bomo vozili po nekoliko drugačnih pravilih. Državni zbor je namreč na predlog infrastrukturnega ministrstva sprejel novelo zakona, ki poleg drugih novosti prinaša tudi občutno nižje kazni za prehitro vožnjo. No, povsem nasprotno pa velja, če vas bodo policisti med vožnjo zalotili z mobilnim telefonom v roki. Do zdaj smo za to vrsto prekrška morali plačati 80 evrov kazni, zdaj pa bo višja za kar 120 evrov. Po novem bo v določenih primerih tudi ob rdeči luči na semaforju dovoljeno zaviti desno.

