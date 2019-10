Nizozemsko družino naj bi v kleti zadrževal Avstrijec Josef

Poleg tega je iz njegovih zapisov na spletu možno razbrati, da je mati vseh mladih odraslih, ki so bili zaprti v kleti, umrla že leta 2004. Do takrat je družina živela v Hasseltu, kjer naj bi se fant tudi rodil. Njegovi starši naj bi do smrti mame vodili uspešen posel. Na kmetijo se je družina preselila leta 2010.

Po poročanju nizozemskih medijev je bil 25-letni Jan , ki je policijo napotil na kmetijo, aktiven na družbenih omrežjih. Njegovi zapisi kažejo na to, da je družina v preteklosti živela v več mestih, med drugim v Hasseltu, Zwartsluisu in Meppelu, hkrati pa, da je opravljal dela za "rokodelca" Josefa B., najemnika kmetije.

O družini na Nizozemskem, ki je kar devet let preživela v kleti, čakajoč na "konec sveta", so se razpisali številni tuji mediji. Potem ko je nizozemska policija sporočila, da je aretirani 58-letnik Josef B . Avstrijec z Dunaja, so se mnogi spomnili na primer, ki je pred leti pretresel Avstrijo. Josef Fritzl je namreč kar 24 let v ujetništvu zadrževal svojo hčerko. Nizozemski preiskovalci medtem skušajo najti odgovore na številna vprašanja, povezana z nenavadnim primerom.

Po pričevanju lastnika lokala, kamor se je 25-letnik zatekel po pomoč, ta pri sebi ni imel osebnega dokumenta, zaposlenim v baru pa je povedal, da še nikoli ni bil v šoli. "Izgledal je nekoliko nenavadno, kasneje pa smo mu ponudili pivo. Ves čas si je navdušeno ogledoval utripajoče luči in vzdušje v baru," je še povedal lastnik, ki je 25-letnika opisal kot fanta z dolgimi lasmi, umazano brado, nosil pa je stara oblačila.

Ruinerwold je vas, v kateri živi manj kot 3000 ljudi. Kmetija, na kateri so živeli 58-letnik in omenjena družina, se nahaja zunaj vasi, do nje pa se dostopa preko mostu, ki vodi čez kanal. Na posestvu, kjer stoji kmetija, sta tudi velik vrt z zelenjavo in koza. Sosed je za nizozemske medije povedal, da je vedno videval samo enega moškega, nobenih otrok, in da je tam videl tudi gosi in psa.

Lokalni poštar je dejal, da tja nikoli ni ničesar dostavil. "Zdaj, ko pomislim na to, mi je jasno, da je to precej čudno," je povedal za spletno stran Algemeen Dagblad. Ljudje z območja so na družbenem omrežju Twitter širili novico, eden od novinarjev pa je objavil fotografijo kmetije in zapisal, da so mu naročili, naj se ji ne približuje preveč.

Župan Roger de Groot je ob tem dejal, da še nikoli niso videli ali slišali za kaj takšnega.