Bezosova želja o razstavitvi mostu požela val ogorčenja in zgražanja

Če imaš neomejeno denarja, potem se zate premikajo tudi mostovi. Multimilijonar Jeff Bezos, lastnik Amazona, je hudo razjezil Nizozemce, saj nameravajo zaradi gigantske superjahte – jadrnice, ki jo zanj gradi zasebno podjetje Oceanco v Rotterdamu, razstaviti zgodovinski most Koningshaven. Čeprav je milijarder in bo vse stroške poravnal sam, ne more kar tako posegati v nizozemski nacionalni spomenik, se jezijo v stranki Zeleni in raznih nizozemskih civilnih združenjih. Val ogorčenja in zgražanja nad Bezosom se je vsul tudi na spletu. Združenju ameriških milijonarjev pa se je Bezos zaradi spornih poslovnih praks in neplačevanja davkov zameril že zdavnaj.