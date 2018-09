Nizozemska policija za las preprečila večji teroristični napad

"Policija je v četrtek aretirala sedem moških ... Osumljeni so, da so bili na zelo napredni stopnji priprav za velik teroristični napad na Nizozemskem," so sporočili nizozemski tožilci in razkrili, da so osumljenci nameravali uporabiti eksplozivne pasove in kalašnikovke.

Po podatkih policije so bili trije izmed njih v preteklosti že aretirani, ker so želeli državo zapustiti, da bi se pridružili tujim militarističnim skupinam. Vodja sedmerice naj bi bil 34-letnik iraških korenin, ki je bil leta 2017 obsojen, ker se je želel boriti na strani skrajne skupine Islamska država.

Tožilstvo je sicer prve informacije o načrtovanju napada prejelo že aprila s strani obveščevalnih služb. Da bi bilo čim več žrtev, naj bi eden izmed osumljencev napad želel izvesti na večjem javnem dogodku.

Iskali kalašnikovke, ročne granate, eksplozivne jopiče ...

Sedem moških so danes popoldne v mestu Arnhem v občini Weert na jugu države aretirali predstavniki antiteroristične skupine, ki je del posebne državne službe za posredovanje (DSI).

Tožilci so prepričani, da so osumljenci želeli izvesti dvojni napad, ki bi poleg napada z bombami in orožjem na javnem dogodku vključeval tudi hkratno sprožitev avtomobilske bombe na drugi lokaciji. "Osumljenci so iskali kalašnikovke, ročne granate, eksplozivne jopiče in surovine za izdelavo bomb", so še razkrili preiskovalci in dodali, da so osumljenci iskali tudi usposabljanja, v okviru katerih bi se naučili rokovanja s strelnim orožjem.

Nacionalni koordinator za boj proti terorizmu in varnost (NCTV) je tamkajšnjim medijem povedal, da današnje aretacije odražajo realno tveganje za napade v državi.

V začetku tega meseca je državo pretresel podoben dogodek, v katerem je bil ustreljen džihadist, potem ko je v Amsterdamu zabodel dva ameriška turista.