Nizozemski kmetje vztrajajo s traktorskimi protesti

Nizozemski kmetje že skoraj mesec dni s traktorji blokirajo ceste ter skladišča trgovin, saj se ne strinjajo z vladnim načrtom o zmanjševanju emisij dušika oziroma proti novim okoljskim predpisom. Za mnoge kmete so okoljski ukrepi propad, saj bodo morali zmanjšati število živali za rejo in nekatere kmetijske dejavnosti. Čeprav je nizozemsko kmetijstvo dejansko največji onesnaževalec tal in voda, so iz solidarnosti s kmeti protestirali tudi ribiči in gasilci. Podporo so jim izrazili tudi stanovski kolegi v Nemčiji, na Poljskem, v Italiji in v Španiji. Nizozemski kmetje pravijo, da traktorjev s cest še ne bodo tako hitro umaknili.