Nizozemski poslanec v filmskem stilu poziva Britance

V videu nizozemski poslanec Kees Verhoeven pozvoni na vrata britanske premierke Therese May in ko se ta odprejo, tam stoji Verhoeven s kupom listov v rokah, ki jih odkriva enega za drugim. Gre za eno najbolj prepoznavnih scen iz priljubljene romantične komedije Pravzaprav ljubezen (Love Actually).

Napisi v angleščini so zapisani na roko, na njih pa ne manjka srčkov. "Z malo sreče bomo drugo leto imeli dober dogovor za brexit," se začne njegovo sporočilo. Med drugim poziva tako Veliko Britanijo kot Evropsko unijo, naj poskusita doseči dober dogovor "brez dretja in prepiranja". Pošali se, da bomo kljub brexitu lahko še naprej jedli angleški zajtrk ... a z nizozemskimi paradižniki, fižolom in slanino. "Za nas ste še vedno popolni ... no, ne ravno popolni," sporoči in pokaže nekaj naslovnic britanskih desničarskih tabloidov, ki so naklonjeni brexitu. "Toda radi vas imamo, zato se že enkrat odločite: ostanite ali sprejmite ta dogovor," še pozove Britance in jim zaželi vesel božič.

Nizozemsko skrbita brexit in negotovost

Na Nizozemskem niso preveč navdušeni nad izstopom Velike Britanije iz EU. Negotovost, ki spremlja proces, med drugim skrbi nizozemske trgovce z rezanim cvetjem. Velika Britanija namreč zanje predstavlja tretji največji trg, takoj za Nemčijo in Francijo. Prihodki od prodanega cvetja pa letno nanesejo okoli sedem milijard evrov.

Tudi sicer so trgovinske povezave med Nizozemsko in Britanijo tesne, zato se Nizozemci bojijo sprememb, ki jih prinaša brexit. Uradno poročilo, ki so ga na Nizozemskem predstavili ta mesec, je pokazalo, da bi izstop Velike Britanije iz EU brez dogovora Nizozemsko do leta 2023 stal 2,3 milijarde evrov.