Njeno prvo vprašanje po operaciji tumorja je bilo: Kdaj bom spet lahko začela teči?

Le še 44 dni pa nas loči do največje tekaške prireditve pri nas, Volkswagen Ljubljanskega maratona. Tek je lahko sprostitev, rekreacija, način življenja ali celo način za premagovanje težkih življenjskih situacij. Atletinja Vika Rutar je pred devetimi leti, pri rosnih 16 letih, spoznala, da tek in hoja nista samoumevna. Zaradi velikega tumorja, ki je pritiskal na hrbtenjačo, je vedno težje hodila, posloviti se je morala od atletskih treningov, za katere je živela. Z zahtevno operacijo so jo rešili zadnji trenutek. Njeno prvo vprašanje po operaciji pa je bilo: Kdaj bom spet lahko začela teči? Ne le, da danes hodi, je tekačica na 400 metrov z ovirami. Letos pa je bila del atletske štafetne reprezentance na prvenstvu v Nemčiji.