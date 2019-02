Njihov svet: iz vsakega dela lahko narediš ’dober biznis’

Delati je vedno znal, ni stvari, ki se je ne bi lotil, in to ga je motiviralo, da je že na poti domov, še isti dan, ko je dobil odpoved, razmislil o svoji naslednji službi. "Ta moment gibanja je zelo pomemben, tako da moj nasvet bi bil, samo ne se ustaviti. Tisti trenutek, ko si rečeš, da je konec sveta, ker si izgubil službo, si naredil še korak nazaj. Reči si moraš, da je služb dovolj, da je ta zgodba končana, se ne obremenjevati s tem, kar je bilo. Če je bila krivda tvoja, si je to treba priznati in se iz tega nekaj naučiti, potem pa takoj iskati rešitve za naprej."

Njegova rešitev za naprej je bila peka palačink na ulici Ljubljane. Za nekdanjega vodjo produkcije televizijskih oglasov je bil to korak nazaj, dobesedno se je znašel na ulici in mimoidočim ponujal palačinke. A Aljaž je živi dokaz, da je vsako delo častno in predvsem, da iz vsakega dela lahko narediš 'dober biznis'.