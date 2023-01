Njuna ljubezen trajala več kot 20 let, a zdaj se bosta ločila

Nekdanji predsednik države Borut Pahor se je pripeljal s svojo Katro, ki je prepeljala že 94.000 kilometrov ter bila več kot 20 let v njegovi lasti. Da se njuna skupna pot končuje, pa je takole naznanil na družbenih omrežjih: "Ta Katra je stara več kot 32 let, moja ljubezen pa je bila več kot 20 let. Zdaj se bova ločila. Ločitev pa ne bo težka. Odločil sem se, da jo prodam in kupnino namenim za otroke, ki se borijo z rakom." Ob začetku politične kariere Boruta Pahorja in ob njegovem prevzemu stranke SD je Pahor sicer vozil tako imenovanega 'fiča', dva je imel v lasti, preden se je odločil za svoj zaščitni znak Renaulta R4 oziroma katrco. Pahor pojasnjuje: "Odločil sem se, da grem na boljši avto. Katro sem iskal kar nekaj časa in odkril sem jo v Portorožu pri starejši gospe. Za to Katro pa sem se odločil zato, ker je ona rekla, da hodi v službo v Koper, in ko dežuje, da privarčuje, Katro pusti doma in se raje odpelje v službo z avtobusom."

Katre se na trgu prodajajo po ceni od tri do 10.000 evrov, Pahor računa, da bo njegova Katra presegla zgornjo mejo. Ko odpremo pokrov, je v notranjosti občutno manj kot v običajnem avtu in da v takem avtu ničesar ne more popraviti, ker je notri bolj malo, je Pahorju povedal že njegov mehanik. "Ko sem mu enkrat rekel, naj nekaj popravi, saj se to po nekem času spodobi, je rekel, da nima česa popraviti, saj se nič ne more pokvariti. Nekdo drug na tehničnem pregledu mi je pa rekel, ko sem se pohvalil, da deluje perfektno, seveda, saj ni nobene elektrike, edina elektrika je, ko prevozite električno žico na cesti." V 20 letih se nabere veliko zgodb in tudi tu ni nič drugače. V vlogi predsednika vlade, države, evropskega poslanca je Pahorja vselej spremljala njegova Katra. Pahor dodaja: "Ko nisem želel, da so na poti z mano šoferji in varnostniki, sva bila sama s Katro, kje vse sva bila in kdo vse je bil z nama, pa zdaj še ne moreva povedati." V zvoku Katrinega hupanja sta se odpeljala uživat še v zadnjih skupnih trenutkih, in sicer do zadnjega dne dražbe, 15. februarja, bosta še ostala skupaj.