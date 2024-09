NK Zreče pogorela streha: Vse je požgano, niti opreme nimamo

"Član tega kluba sem že skoraj 30 let, zdaj pa nam je čez noč požar vzel čisto vse," razočarano pove predsednik nogometnega kluba Andraž Boček. "Ničesar ne morem prijeti v roko. Od žog pa do dresov, pripomočkov, rekvizitov, izkaznic, arhiva, vse je pogorelo. Vse je prepojeno z dimom," še doda.

V soboto, 40 minut čez polnoč, je eden od prebivalcev Zreč v bližini stadiona zagledal plamene in poklical gasilce. "Ko smo prihajali, smo videli, da gre za razvit požar, zato sem aktiviral dodatne enote, in sicer Stranica in pa Gorenje, ki so tukaj iz naše občine," pa dogajanje komentira Marjan Jelenko, poveljnik PGD Zreče.

Požar je nato gasilo 35 gasilcev z osmimi vozili, intervencija pa je bila zaradi starejšega objekta zahtevna. Jelenko pove, da so se z gašenjem intenzivno ukvarjali tri ure, nato pa je delo prevzela požarna straža, ki je na kraju dogodka ostala do 9. ure zjutraj.

Za požar je bila kriva elektrika, škoda za klub pa je ogromna: "Na novo bomo morali postavljati temelje, kar se tiče infrastrukture in pa opreme. Škoda še ni čisto ocenjena, računamo pa, da bo med 400 in 500 tisoč evri," o posledicah pove Boček.

Klub šteje okoli 200 članov, ki bodo morali zdaj na treninge počakati. A ne za dolgo, saj so v klubu že naročili novo opremo, nekaj malega pa bodo v posojo prejeli tudi od sosednjih klubov. Kot pove Boček, je klubu šla nasproti tudi občina Zreče: "Posodili so nam telovadnico, da bomo tam imeli slačilnice in tuše. Igrali bomo pa normalno, saj smo usposobili zalivalni sistem, tako da vzdrževanje igrišča poteka normalno."

In čeprav so najmlajši člani zaskrbljeni, jim Boček zatrjuje, da bo nogomet v Zrečah pod njegovim okriljem vedno živel: "Dokler bomo mi tukaj oziroma vsaj dokler sem jaz v tem klubu, ni straha za to. Gremo dalje, da spet zaženemo klub in da bodo otroci spet v pogonu."

Na pomoč so jim že priskočili številni nogometni klubi in posamezniki, svoj del pa lahko s poljubno donacijo prispevate tudi vi.