Nobelova nagrada za mir: kdo ima letos največ možnosti?

Danes bo znan dobitnik najprestižnejše Nobelove nagrade – za mir. Razglasili ga bodo ob 11. uri, do takrat pa lahko o imenu zgolj ugibamo. Uradno je znano le, da je norveški Nobelov odbor prejel nominacije za 216 posameznikov in 115 organizacij. Seznam bodo razkrili šele čez 50 let, a je kljub temu nekaj imen prišlo v javnost, saj so svoje favorite razkrili tisti, ki so jih nominirali.

Kot je v zadnjih letih že v navadi, je med njimi spet kar nekaj takšnih, katerih uvrstitev na seznam zaslužnih borcev za mir vzbuja najmanj dvom. Med njimi sta, na primer, voditelja Severne in Južne Koreje, Kim Džong Un in Mun Džae In, ki naj bi si jo zaslužila s koraki proti zbliževanju že desetletja sprtih držav, ki sta uradno tudi še vedno v vojni. Prav njima dajejo stavnice največ možnosti, visoko pa kotira tudi ameriški predsednik Donald Trump.

A poznavalci menijo, da si tokrat Nobelov odbor ne bo privoščil še ene sporne odločitve in da zgoraj omenjena trojica ne glede na stavnice možnosti v resnici nima.

Zato pa naj bi ob prvi obletnici gibanja #MeToo zelo dobro kazalo borcem proti spolnemu nasilju. Med njimi na prvem mestu omenjajo kongovskega ginekologa Denisa Mukwegeja, ki je v DR Kongo postavil bolnišnico za ženske, ki so jih posilili vojaki. Pomaga jim že dve desetletji, prijelo pa se ga je ime "doktor Čudež".

Veliko možnosti dajejo tudi Nadii Murad, 25-letni jazidski ženski, ki je leta 2014 končala kot spolna sužnja v rokah skrajnežev Islamske države. Po treh mesecih ji je uspelo pobegniti, od takrat je glas vseh jazidskih žensk, ki so doživele podobno, v številnih primerih pa celo hujšo usodo.

Člani odbora imajo v mislih tudi boj za svobodo tiska in proti lažnim novicam, menijo poznavalci. Kandidatki naj bi bili organizaciji Novinarji brez meja in Odbor za zaščito novinarjev.

Močni kandidati naj bi bili tudi Svetovni program za hrano, agencija ZN za begunce UNCHR, zaprt savdski bloger Raif Badaviter ruske organizacije in posamezniki, ki se borijo za človekove pravice. Med njimi opozicijski časnik Novaja Gazeta. Znova se omenja tudi sirske Bele čelade, pa tudi žvižgača Edwarda Snowdena.

Nagrado – zlato medaljo, diplomo in ček – si lahko razdelijo največ trije dobitniki, vredna pa je devet milijonov švedskih kron, kar je milijon dolarjev oziroma 867.000 evrov. Podelili jo bodo na slovesnosti v Oslu 10. decembra, na obletnico smrti njenega ustanovitelja Alfreda Nobela.