V rovih pod Kranjem soba pobega, kjer morajo obiskovalci razvozlati umor

Vas noč čarovnic spravlja v dobro ali slabo voljo? Morda pa je čas, da na vse pogledate z rahlo distanco in namesto zunanjih pošasti raje poiščete kakšno v sebi. Ker pot do svetlobe včasih vodi tudi skozi lastno temo. V tokratni rubriki Na bolje smo se podali v podzemlje. In sicer v prestolnico slovenskih Alp, ki ima svoje drobovje prepredeno s podzemnimi rovi in kjer je že nekaj let precej živahno. V teh dneh pa tudi rahlo grozljivo. 1300 metrov kranjskih rovov je bilo med drugo svetovno vojno zgrajenih za potrebe zaklonišča. Danes rovi postajajo vedno bolj priljubljena turistična atrakcija, v njih so zatočišče našle celo redke jamske živali. Prav v tem času pa tu pripravljajo eno najbolj atraktivnih sob pobega pri nas, kjer morajo udeleženci naježene kože razrešiti umor.