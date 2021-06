Nočni kolesarski maraton Diagonala 335: kolesarjenje za dober namen

Tega, da smo Slovenci kolesarski narod, ne dokazujeta le dejstvi, da smo na kolesarskih tekmovanjih v samem vrhu in da do pred kratkim zaradi prevelikega povpraševanja v trgovinah ni bilo mogoče kupiti novih koles, pač pa tudi vse večje število kolesarskih dogodkov z vse več udeleženci. Eden takih je poleg Dirke po Sloveniji tudi nočni kolesarski maraton Diagonala 335, kjer se kolesarji pod sloganom "Zmigajmo Slovenijo" na poti od Goričkega do slovenske obale preizkusijo v vzdržljivosti. Letos bodo prav tako že petič zapored kolesarili za dober namen.

